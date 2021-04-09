Еще 204 жителя Ростовской области побороли коронавирус

В Ростовской области с начала пандемии медики вылечили от коронавируса 75 293 человека. Из них 204 побороли инфекцию за сутки с 12 по 13 апреля.Стационарное лечение получают 2 003 человека, среди которых 12 подключены к инвазивным аппаратам ИВЛ. Объем поражения легочной ткани у них составляет более 75%, поэтому они не могут дышать самостоятельно. Врачи оценивают состояние этих пациентов как тяжелое. Еще 173 дончанина подключены к неинвазивным аппаратам искусственной вентиляции легких. Они получают кислород с помощью масок и мундштуков.Ежедневный прирост инфицированных остается стабильным. За последние 24 часа диагноз подтвердился у 236 человек. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 83 596 жителей региона. Из них 3 796 скончались от осложнений COVID-19.