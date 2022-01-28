Еще 2 744 жителя Ростовской области подхватили коронавирус

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области растет число инфицированных коронавирусом. За сутки с 30 по 31 января диагноз подтвердился у 2 744 человек.Большинство новых пациентов с коронавирусом - молодежь от 18 до 45 лет (42,7%). Еще 32,2% составляют люди от 46 до 65 лет. В числе инфицированных оказались и пенсионеры. Положительные результаты ПЦР-тестов получили 8,2% людей от 66 до 79 лет и 2,1% - старше 80. Также борьбу с опасным вирусом начали дети. Медики зафиксировали 14,8% случаев заражения среди несовершеннолетних.Всего с начала пандемии COVID-19 подхватили 216 920 человек, сообщили в региональном правительстве. Однако такой бум заболеваемости отметили только за последние пару недель. Ранее число зараженных в сутки не превышало 700. Теперь же ежедневно врачи выявляют более двух тысяч человек с коронавирусом. В связи с этим на Дону ввели ряд жестких ограничений с 29 января.