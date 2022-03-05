Еще 2 132 жителя Ростовской области заболели коронавирусом

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В Ростовской области еще 2 132 жителя заболели коронавирусом. Об этом сообщили в региональном правительстве.По данным на 7 марта, большую часть зараженных составили люди от 18 до 45 лет. Это 34,1%. Еще 33,3% - это пациенты от 46 до 65 лет; 14,4% составили пенсионеры от 66 до 79 лет; 5,1% - старше 80 лет. Среди детей из общего числа заболели 13,1%. Всего с начала пандемии опасный вирус выявили у 338 166 человек.Напомним, что с 10 марта в Ростовской области отменяются почти все коронавирусные ограничения. Самым важным является то, что теперь при посещении учреждений не нужны справки о вакцинации или перенесенной болезни, а фитнес-залы и кинотеатры будут работать со 100%-й заполняемостью.