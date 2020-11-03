В Ростовской области люди до 65 лет составили большую часть зараженных коронавирусом

В Ростовской области больше половины пациентов с коронавирусом младше 65 лет. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 6 ноября врачи выявили 32 491 инфицированного жителя донского региона. Из них 313 подхватили вирус за минувшие сутки. Большинство новых заболевших составили люди в возрасте от 46 до 65 лет - 126 человек, или 40,3%. На втором месте по количеству зараженных по-прежнему остаются граждане от 18 до 45 лет. Среди этой возрастной группы инфекцию обнаружили у 107 дончан (34,2%).У 56 пенсионеров также подтвердился диагноз «коронавирус», они составляют 17,9% от общего числа заболевших. Кроме того, заболели 18 пожилых людей старше 80 лет (5,7%) и шесть несовершеннолетних (1,9%).За период пандемии COVID-19 забрал жизни 911 человек, из которых 17 скончались за последние 24 часа.