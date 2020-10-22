Еще 15 жителей Ростовской области скончались от коронавируса

Жертвами коронавируса стали еще 15 жителей Ростовской области. Таким образом общее количество умерших достигло 734 пациентов. О данных на 24 октября сообщили в региональном правительстве.Среди скончавшихся инфицированных за последние сутки есть семь мужчин (48, 58, 65, 70, 71, 81 и 84 года) и восемь женщин (54, 56, 58, 59, 63, 65, 66 и 71 год). Все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.Напомним, на территории донского региона ситуация с COVID-19 ухудшается. За прошедшие 24 часа выявили 301 нового зараженного, а с начала пандемии - 28 440 инфицированных.