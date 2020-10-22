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Еще 15 жителей Ростовской области скончались от коронавируса

Еще 15 жителей Ростовской области скончались от коронавируса
Жертвами коронавируса стали еще 15 жителей Ростовской области. Таким образом общее количество умерших достигло 734 пациентов. О данных на 24 октября сообщили в региональном правительстве.

Среди скончавшихся инфицированных за последние сутки есть семь мужчин (48, 58, 65, 70, 71, 81 и 84 года) и восемь женщин (54, 56, 58, 59, 63, 65, 66 и 71 год). Все они страдали от хронических заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.

Напомним, на территории донского региона ситуация с COVID-19 ухудшается. За прошедшие 24 часа выявили 301 нового зараженного, а с начала пандемии - 28 440 инфицированных.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19

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