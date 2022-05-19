Еще 102 жителя Ростовской области вылечились от COVID-19 за сутки

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Еще 102 жителя Ростовской области вылечились от коронавирусной инфекции за прошлые сутки. Им больше не нужно соблюдать самоизоляцию, так как ПЦР-тест оказался отрицательным. Об этом 20 мая сообщили в правительстве донского региона.По актуальным данным, в стационарах ковидных госпиталей лечение продолжают 237 пациентов. Из них на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся шесть человек, на неинвазивной ИВЛ - 22 человека.За весь период пандемии в Ростовской области от ковида вылечились 363 тысячи человек.