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Еще 102 жителя Ростовской области вылечились от COVID-19 за сутки

Еще 102 жителя Ростовской области вылечились от COVID-19 за сутки

Еще 102 жителя Ростовской области вылечились от коронавирусной инфекции за прошлые сутки. Им больше не нужно соблюдать самоизоляцию, так как ПЦР-тест оказался отрицательным. Об этом 20 мая сообщили в правительстве донского региона.

По актуальным данным, в стационарах ковидных госпиталей лечение продолжают 237 пациентов. Из них на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся шесть человек, на неинвазивной ИВЛ - 22 человека.

За весь период пандемии в Ростовской области от ковида вылечились 363 тысячи человек.
Фото: Яндекс.Новости
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