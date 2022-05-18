В Ростовской области за сутки от коронавируса вылечились 170 человек

Фото: smart-smi.ru

За сутки в Ростовской области от коронавирусной инфекции вылечились 170 человек. Об этом сообщили в региональном правительстве 19 мая. За весь период пандемии в донском регионе число выздоровевших приблизилось к 363 тысячам человек.Пациенты сдали все необходимые анализы, результаты оказались отрицательными. Им больше не нужно соблюдать самоизоляции.Отметим, что, по актуальным данным, лечение в стационарах получают 240 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся пять человек, на неинвазивной ИВЛ - двадцать человек.