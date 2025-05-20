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Елена Федотова назначена исполняющей обязанности представителя МИД России в Ростове. Приказ об этом был подписан 15 мая, сообщили в министерстве.Елена Федотова родилась в донской столице. В 2005 году она окончила Ростовский государственный университет, а в 2014-м — Российский университет дружбы народов. Имеет учёную степень кандидата экономических наук по специальности «Мировая экономика».Елена Федотова занимала руководящие должности в Южном федеральном университете и Министерстве экономического развития Ростовской области. С 2021 по 2025 годы она работала заместителем министра экономического развития региона, где курировала вопросы международного и межрегионального сотрудничества, внешнеэкономической деятельности и туризма.