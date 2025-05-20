Декана факультета ростовского вуза поймали на получении крупной взятки

Фото: СУ СК Ростовской области

В Ростове-на-Дону декан одного из университетских факультетов подозревается в получении значительной взятки. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области.Согласно информации, предоставленной следствием, декан получил крупную сумму денег от сотрудника учебного заведения, действовавшего под контролем правоохранительных органов. За вознаграждение в размере 180 тысяч рублей студентам гарантировалась сдача зачета без необходимости демонстрировать свои знания.Преступник был задержан непосредственно в момент передачи денежных средств. Как заявили в Следственном комитете по Ростовской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере.Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.