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Декана факультета ростовского вуза поймали на получении крупной взятки

Декана факультета ростовского вуза поймали на получении крупной взятки

В Ростове-на-Дону декан одного из университетских факультетов подозревается в получении значительной взятки. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ростовской области.

Согласно информации, предоставленной следствием, декан получил крупную сумму денег от сотрудника учебного заведения, действовавшего под контролем правоохранительных органов. За вознаграждение в размере 180 тысяч рублей студентам гарантировалась сдача зачета без необходимости демонстрировать свои знания.

Преступник был задержан непосредственно в момент передачи денежных средств. Как заявили в Следственном комитете по Ростовской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере.

Теперь обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.
Фото: СУ СК Ростовской области
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