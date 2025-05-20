В Багаевском районе спасли рыбака, лодка которого застряла в камышах

Фото: ДПЧС РО

В Ростовской области сотрудники спасательной службы пришли на помощь рыбаку, чье плавательное средство было отнесено потоком воды в заросли тростника.Инцидент с рыбаком произошел 17 мая в Багаевском районе. По информации ДПЧС РО, мужчина, проживающий в станице Кагальницкой, отправился порыбачить на Смеловский лиман вблизи хутора Тузлуки. Вскоре после начала рыбалки поднялся штормовой ветер, и лодку стало уносить в сторону. Пожилой рыбак не смог совладать с управлением, и лодка продолжала удаляться под воздействием течения.Рыбак оперативно сориентировался и позвонил своим родственникам, сообщив им свое местонахождение. Во время разговора соединение прервалось. Жена рыбака обратилась в службу спасения и передала координаты мужа.Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили рыбака в зарослях камыша. Самостоятельно выбраться в сложившейся ситуации он не мог. Спасатели оказали ему помощь и доставили на берег. В медицинской помощи он не нуждался.