Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Шахтах установили памятную доску бойцу СВО Алексею Ткачеву

В Шахтах установили памятную доску бойцу СВО Алексею Ткачеву
В городе Шахты Ростовской области почтили память Алексея Ткачева, который участвовал в специальной военной операции. Об этом стало известно от представителей городской думы. Памятная табличка в честь Алексея Ткачева была установлена на фасаде школы № 35 в посёлке ХБК, где он учился.

Алексей родился и вырос в Шахтах. После начала специальной военной операции Алексей примкнул к бойцам. Принимал участие в боях на территории ЛНР и ДНР. 19 ноября 2023 года погиб при эвакуации раненых товарищей с поля боя. Алексей Ткачев посмертно награжден орденом Мужества.

В память о герое была установлена мемориальная доска. На мероприятии присутствовала его жена – Ирина Ткачева.
Фото: ВКО ВВД
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.