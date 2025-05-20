В Шахтах установили памятную доску бойцу СВО Алексею Ткачеву

Фото: ВКО ВВД

В городе Шахты Ростовской области почтили память Алексея Ткачева, который участвовал в специальной военной операции. Об этом стало известно от представителей городской думы. Памятная табличка в честь Алексея Ткачева была установлена на фасаде школы № 35 в посёлке ХБК, где он учился.Алексей родился и вырос в Шахтах. После начала специальной военной операции Алексей примкнул к бойцам. Принимал участие в боях на территории ЛНР и ДНР. 19 ноября 2023 года погиб при эвакуации раненых товарищей с поля боя. Алексей Ткачев посмертно награжден орденом Мужества.В память о герое была установлена мемориальная доска. На мероприятии присутствовала его жена – Ирина Ткачева.