Декана факультета РостГМУ задержали по подозрению в получении взятки

Фото: РостГМУ

В Ростове-на-Дону разгорелся громкий скандал в одном из местных университетов, где высокопоставленный сотрудник оказался в центре коррупционного расследования и был задержан. Как сообщает издание DonDay, правоохранительные органы арестовали Андрея Сафроненко, который руководил лечебно-профилактическим факультетом.Задержание преподавателя произошло 16 мая. По информации источника, у задержанного дома и на рабочем месте были проведены обыски.По данным Следственного комитета Ростовской области, Сафроненко получил 180 тысяч рублей от сотрудника того же университета, который участвовал в оперативной разработке. Предполагается, что за эту сумму декан гарантировал студентам автоматическую сдачу экзаменов, независимо от их успеваемости.Против декана лечебно-профилактического факультета РостГМУ возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. В настоящее время он находится под стражей.Андрей Сафроненко – доктор медицинских наук, профессор, декан лечебно-профилактического факультета, а также возглавляет кафедру фармакологии и клинической фармакологии РостГМУ. Он был назначен на этот пост в 2020 году.Сафроненко с отличием окончил лечебно-профилактический факультет РостГМУ в 2001 году и прошел путь от лаборанта и аспиранта до профессора. В 2004 году, получив стипендию Президента РФ, он проходил стажировку в Германии, в Институте фармакологии и токсикологии университета им. Вильгельма в Мюнстере.