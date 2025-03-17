Исполнять обязанности министра финансов Ростовской области будет Лариса Аношина
На пост исполняющей обязанности министра финансов Ростовской области назначена Лариса Аношина. Информацию об этом сообщает DonDay, ссылаясь на областное правительство.
Аношина приступила к своим обязанностям 14 марта. Ранее эту должность занимала Лилия Федотова, но ее контракт истек, и она была уволена.
Напомним, 3 февраля Федотову задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.
Лариса Аношина родилась в Чебаркуле Челябинской области. Она окончила Ростовский институт народного хозяйства, получив специальность «Экономика и планирование материально-технического снабжения». В 2013 году её назначили заместителем министра финансов региона.