Исполнять обязанности министра финансов Ростовской области будет Лариса Аношина

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На пост исполняющей обязанности министра финансов Ростовской области назначена Лариса Аношина. Информацию об этом сообщает DonDay, ссылаясь на областное правительство.Аношина приступила к своим обязанностям 14 марта. Ранее эту должность занимала Лилия Федотова, но ее контракт истек, и она была уволена.Напомним, 3 февраля Федотову задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.Лариса Аношина родилась в Чебаркуле Челябинской области. Она окончила Ростовский институт народного хозяйства, получив специальность «Экономика и планирование материально-технического снабжения». В 2013 году её назначили заместителем министра финансов региона.