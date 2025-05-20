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Родные разыскивают пропавшего 18-летнего парня в Ростовской области

Родные разыскивают пропавшего 18-летнего парня в Ростовской области
Родные разыскивают пропавшего 18-летнего парня в Ростовской области. О местонахождении Ильи Колтунова ничего не известно с 24 апреля.

Молодой человек проживает в Октябрьском районе. В тот день Илья ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Родные обратились за помощью в полицию. Позже подключились волонтеры.

Рост Ильи составляет 190 сантиметров. Он имеет нормальное телосложение, его волосы русые, а глаза карие.

Если вам известно местонахождение этого молодого человека, пожалуйста, свяжитесь по телефону: 8-900-700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт
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