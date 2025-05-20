Фото: Кубок России

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов стал лучшим голкипером Кубка России в сезоне. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы крупного футбольного турнира в стране.Ятимов набрал 68% голосов болельщиков среди десяти претендентов. В голосовании участвовали голкиперы команд ЦСКА, «Зенит», «Динамо», «Спартак», «Ахмат», «Локомотив», «Шинник», «Тюмень», «Химик» и «Ростов». В итоге лучшим был признан игрок донской команды.Вероятно, на решение зрителей повлиял результат предыдущей игры «Ростова» со «Спартаком», в которой «жёлто-синие» одержали победу и вышли в Суперфинал Кубка России, который состоится 1 июня.