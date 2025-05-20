В Ростове девушка выловила крупного карпа из озера

Фото: Ростов.ру

В Ростове-на-Дону местная жительница Ксения поймала большого карпа в озере хутора Ленинаван. Она рыбачила с друзьями и искала крупную рыбу. За восемь лет занятий рыбалкой Ксения пробовала разные приманки, но не ожидала поймать такой большой экземпляр.Трофейный карп попался на необычную комбинацию макухи и кокосового масла. Когда Ксения вытягивала рыбу, она испытала сильные эмоции. Вес карпа составил 7,1 килограмма. Этот улов стал рекордным для Ксении.Рыбалка — это хобби, которым Ксения занимается уже восемь лет. Она любит рыбачить вместе с мужем. Они выезжают на природу, чтобы отдохнуть от городской жизни и насладиться спокойствием.Ксения поделилась своим уловом в социальных сетях. В комментариях люди поздравили её с удачным уловом. Обычно в этом месте рыбаки ловят только мелких гибридов и молодого леща.