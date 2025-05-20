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В ДТП с водителем грузовика из Ростова на трассе М-4 «Дон» погиб один человек

В ДТП с водителем грузовика из Ростова на трассе М-4 «Дон» погиб один человек
В Кущёвском районе Краснодарского края 19 мая произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузовика из Ростова-на-Дону, управляя автомобилем Renault, двигался по трассе М-4 «Дон» в направлении Краснодара.

По предварительным данным, водитель не смог вовремя затормозить и наехал на стоящий на дороге легковой автомобиль Honda. Водитель и пассажир легкового автомобиля были госпитализированы, пассажир скончался в больнице, сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Фото: ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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