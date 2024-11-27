Инна Володина выполняет обязанности министра транспорта Ростовской области
Инна Володина выполняет обязанности министра транспорта Ростовской области. Такую информацию подтвердили в правительстве региона.
В 2005 и 2009 годах она окончила Ростовский государственный строительный университет, получив дипломы экономиста-менеджера по специальности «Экономика и управление на предприятии» и инженера путей сообщения по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».
С 2005 по 2023 годы Володина занимала различные должности, включая руководящие, в Министерстве транспорта Ростовской области.
С 2023 по 2024 годы она работала заместителем министра транспорта региона.
В октябре 2024 года губернатор Ростовской области назначил её первым заместителем министра транспорта.
Напомним, что 24 сентября был задержан министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев. Его задержали по подозрению в получении крупной взятки.