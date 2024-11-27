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Инна Володина выполняет обязанности министра транспорта Ростовской области. Такую информацию подтвердили в правительстве региона.В 2005 и 2009 годах она окончила Ростовский государственный строительный университет, получив дипломы экономиста-менеджера по специальности «Экономика и управление на предприятии» и инженера путей сообщения по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы».С 2005 по 2023 годы Володина занимала различные должности, включая руководящие, в Министерстве транспорта Ростовской области.С 2023 по 2024 годы она работала заместителем министра транспорта региона.В октябре 2024 года губернатор Ростовской области назначил её первым заместителем министра транспорта.Напомним, что 24 сентября был задержан министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев. Его задержали по подозрению в получении крупной взятки.