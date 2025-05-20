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В Ростовской области суда на подводных крыльях перейдут на летний график

В Ростовской области суда на подводных крыльях перейдут на летний график
Суда на подводных крыльях в Ростовской области будут курсировать по летнему расписанию. Об этом информирует СПК «ДОН».

Ежедневно будут ходить рейсы: из Ростова в Азов – в 07:40 и прибытие – в 08:25, далее: 09:50 – 10:35, 15:00 – 15:45, в 18:05 и прибытие – в 18:50.

Ежедневно из Азова в Ростов первый рейс – в 08:45 и прибытие – в 09:30, 11:50 – 12:35, 16:05 – 16:50, последний рейс – в 19:10 и прибытие – в 19:55.

Суда по маршруту Ростов – Багаевская – Семикаракорск будут следовать по такому графику: из Ростова отправление – в 09:15, прибытие в Багаевскую – к 10:30, из Багаевской – в 10:50 и прибытие – в 12:05, из Семикаракорска – в 15:25 и прибытие в Багаевскую – в 16:30, а также из Багаевской – в 16:50 и прибытие в Ростов – к 18:05.
Фото: СПК «ДОН».
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