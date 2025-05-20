В Ростовской области зарегистрирован новый случай крымской лихорадки

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В Красносулинском районе Ростовской области зарегистрирован новый случай заболевания Крымской геморрагической лихорадкой, о чем сообщили в местной больнице.Опасное заболевание было выявлено у жителя хутора Лихого, находящегося в этом же районе. Это уже третий подтвержденный случай КГЛ в Ростовской области. Ранее случаи заражения были зафиксированы в Дубовском и Песчанокопском районах. Важно отметить, что клещи являются основными переносчиками вируса, вызывающего Крымскую геморрагическую лихорадку.По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала 2025 года и по 13 мая 2025 года за медицинской помощью обратились 1 505 человек, пострадавших от укусов клещей. Более 600 из них - дети до 14 лет.