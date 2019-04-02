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Экс-министра строительства Ростовской области оставили под арестом

Экс-министра строительства Ростовской области оставили под арестом
Николая Безуглова, бывшего министра строительства Ростовской области, оставили под арестом.

Ростовский областной суд рассмотрел ходатайство экс-чиновника 4 апреля. Безуглов просил изменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.
- Суд рассмотрел апелляционную жалобу Безуглова, - рассказали в пресс-службе суда, - было принято решение оставить меру пресечения без изменения до 28 мая.

Напомним, Николая Безуглова задержали 29 марта. С этого дня он находится в следственном изоляторе на улице Большой Садовой. Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия при строительстве «Ростов Арены».

Пост министра строительства Безуглов покинул в мае 2018 года. Ведомство он возглавлял в течение четырех лет.

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