Экс-министра строительства Ростовской области оставили под арестом



Николая Безуглова, бывшего министра строительства Ростовской области, оставили под арестом.



Ростовский областной суд рассмотрел ходатайство экс-чиновника 4 апреля. Безуглов просил изменить ему меру пресечения в виде содержания под стражей на домашний арест.

- Суд рассмотрел апелляционную жалобу Безуглова, - рассказали в пресс-службе суда, - было принято решение оставить меру пресечения без изменения до 28 мая.



Напомним, Николая Безуглова задержали 29 марта. С этого дня он находится в следственном изоляторе на улице Большой Садовой. Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия при строительстве «Ростов Арены».



Пост министра строительства Безуглов покинул в мае 2018 года. Ведомство он возглавлял в течение четырех лет.