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Суд продлил домашний арест бывшему министру строительства Ростовской области

Суд продлил домашний арест бывшему министру строительства Ростовской области
Ленинский районный суд Ростова продлил срок домашнего ареста бывшему министру строительства Ростовской области Николаю Безуглову. Соответствующее решение огласили 28 августа.

Покидать пределы дома экс-чиновнику запрещено до 27 сентября.

Напомним, Николая Безуглова задержали в конце марта 2019 года. Он является одним из фигурантов дела о замене песка при строительстве стадиона «Ростов Арена». Следствие полагает, что с участием высокопоставленного чиновника была проведена замена песка более крупной фракции на более мелкий. Ущерб бюджету из-за разницы в стоимости стройматериалов составил 223 миллиона рублей.

В отношении Николая Безуглова возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». Под домашним арестом бывший руководитель Минстроя находится с конца июня.

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