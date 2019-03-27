СУ СК Ростовской области требует заключить под стражу бывшего министра строительства Безуглова



Следственный комитет Ростовской области требует заключить под стражу экс-министра строительства Николая Безуглова. Он попался на махинациях во время строительства «Ростов Арены», сообщает DonDay.ru. По предварительной информации, всё «было нечисто» при поставке песка к объекту.



В мае 2018 года чиновник быстро покинул свой пост министра строительства. Судя по всему, он предчувствовал, что скоро за ним явятся правоохранители. Сейчас в Ленинском суде Ростова поступило ходатайство о заключении Николая Безуглова под стражу.



Сейчас чиновнику - 48 лет. Он родился в донской столице, где окончил высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. В 2000 году получил должность ведущего инженера, затем - замначальника отдела департамента строительства и перспективного развития города.



Через пять лет стал начальником отдела подготовки проектирования управления проектных работ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. С 2006-го по 2010 год был директором департамента координации строительства и перспективного развития Ростова. Затем четыре года занимал пост заместителя министра территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области. В 2014 году стал министром.