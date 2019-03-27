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СУ СК Ростовской области требует заключить под стражу бывшего министра строительства Безуглова

СУ СК Ростовской области требует заключить под стражу бывшего министра строительства Безуглова
Следственный комитет Ростовской области требует заключить под стражу экс-министра строительства Николая Безуглова. Он попался на махинациях во время строительства «Ростов Арены», сообщает DonDay.ru. По предварительной информации, всё «было нечисто» при поставке песка к объекту.

В мае 2018 года чиновник быстро покинул свой пост министра строительства. Судя по всему, он предчувствовал, что скоро за ним явятся правоохранители. Сейчас в Ленинском суде Ростова поступило ходатайство о заключении Николая Безуглова под стражу.

Сейчас чиновнику - 48 лет. Он родился в донской столице, где окончил высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск. В 2000 году получил должность ведущего инженера, затем - замначальника отдела департамента строительства и перспективного развития города.

Через пять лет стал начальником отдела подготовки проектирования управления проектных работ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. С 2006-го по 2010 год был директором департамента координации строительства и перспективного развития Ростова. Затем четыре года занимал пост заместителя министра территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области. В 2014 году стал министром.

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