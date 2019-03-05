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Экс-архитектор Первомайского района в Ростове пошёл под суд за халатность

Экс-архитектор Первомайского района в Ростове пошёл под суд за халатность
Бывший архитектор Первомайского района в Ростове обвиняется в халатности. Такая информация появилась на сайте прокуратуры 6 марта.

По версии следователей, чиновник не принял мер для прекращения незаконного строительства 29 многоквартирных домов. Имея все полномочия, он не обратился в суд с иском в адрес застройщиков.

Прокурор утвердил обвинение в отношении архитектора, обвиняемого в халатности.

- Уголовное дело направлено в суд Первомайского района, - добавили в прокуратуре.

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