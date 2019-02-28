Дышите – не дышите: в Азове проходят диспансеризацию африканские сервалы



Врачам азовской ветеринарной клиники привезли пару африканских сервалов. Двухгодовалые Федя и Анфиса отправились на обследование, чтобы хозяева знали, что они здоровы.



- Специалисты проведут ряд анализов, осмотрят их, возьмут кровь – всё как у людей во время диспансеризации, - рассказал директор клиники «ВетЮг» Вячеслав Хворов.



Сервалы – уроженцы африканского континента. Это дикие хищные кошки, которые охотятся на зайцев, грызунов, птиц и даже мелких антилоп. Повзрослев, они достигают размеров крупной собаки – до 135 сантиметров в длину.



Хотя внешне сервалы и выглядят независимыми, их очень легко приручить. Вот и семья азовчан решила завести не простых кошек, а гордых Федю и Анфису, которые через какое-то время дадут потомство. Цена этих животных варьируется от 350 тысяч до 1,5 миллиона рублей.



Несмотря на свой грозный вид, кошачья парочка вовсе не агрессивная. Но на чужого человека они, конечно, могут немного пошипеть – но это, скорее, для приличия.

