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Азовчанин принял участие в международном конгрессе по ветеринарии в Испании

Азовчанин принял участие в международном конгрессе по ветеринарии в Испании
Директор азовской клиники «ВетЮг» принял участие в южно-европейском конгрессе по ветеринарной медицине. Семинары, лекции и мастер-классы проводились с 7 по 9 ноября в испанском городе Севилья.

Вячеслав Хворов был одним из представителей российской ветеринарии. С участниками конгресса своим опытом поделились гуру мирового уровня: доктора из Европы, Америки, Китая и Японии. Они продемонстрировали новейшее оборудование и провели практикумы по УЗИ, эхо сердца, радиологии и хирургии.
- На конгрессе нас, представителей Ростовской области, было трое. Всего из России приехали 18 человек. Участие в этом конгрессе поможет поднять на новый уровень ветеринарную медицину в нашем регионе, в Азовском районе в частности, - рассказал специалист.

Вячеслав Хворов добавил, что на конгрессе специалисты с мировым именем продемонстрировали новые методы лечения и профилактики заболеваний у всеми любимых питомцев.

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