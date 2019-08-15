Двух сотрудниц Ростовской таможни поймали на лже-инвалидности



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В Ростове возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудниц Ростовской таможни. Женщины подозреваются в мошенничестве при получении социальных выплат. Об этом сообщили в Южной транспортной прокуратуре 17 августа.



По версии следствия, в апреле 2016 года подозреваемые купили справки об инвалидности. По документам им была бессрочно присвоена вторая группа инвалидности.

- За три года женщины от Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по ложным справкам получили страховые выплаты по инвалидности на общую сумму около 1 млн рублей, - рассказали в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.



Максимальное наказание, которое грозит сотрудницам таможни, это лишение свободы на срок до шести лет.