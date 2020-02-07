Двух сотрудниц ростовской таможни осудили за мошенничество



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В Ростовской области вынесли приговор двум сотрудницам международного автомобильного пункта пропуска в Гуково Ростовской таможни. Женщины обвинялись в мошенничестве.



Инспекторы отдела таможенного оформления и таможенного контроля без оснований оформили справки об инвалидности второй группы. При этом никакого медицинского обследования они не проходили. Справки были оформлены бессрочно по общему заболеванию. Являюсь инвалидами по документам, с 2016 по 2019 годы женщины получили выплаты в размере 500 тысяч рублей и 340 тысяч рублей.



Когда махинация вскрылась, в отношении сотрудниц таможни возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

- Приговором Гуковского городского суда одной обвиняемой назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно, второй – 2 года лишения свободы условно, - рассказала помощник руководителя Южного СУТ СК России Анна Терземан.