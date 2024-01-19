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Двух пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах транспортировали в Ростов

Двух пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах транспортировали в Ростов
В Ростовский областной ожоговый центр доставили двух пострадавших при пожаре в Шахтах. По данным на 19 января, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

Еще четверо человек остаются в БСМП города Шахты. Как сообщили в региональном правительстве, их состояние тоже оценивается как средней степени тяжести.

Напомним, ЧП на полиэфирном заводе «Авангард» случилось 17 января около 11:30. После мощного взрыва в одном из цехов загорелось здание. Пламя охватило более 350 квадратных метров. В результате пожара пострадали 10 человек, большинство из них получили ожоги, некоторые — другие травмы.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Прокуратура проводит проверку на заводе. Сотрудники регионального Роспотребнадзора проверяют качество воздуха.
Фото: Rostov.ru.
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