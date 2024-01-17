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В Шахтах возбудили уголовное дело из-за пожара на полиэфирном заводе

В Шахтах возбудили уголовное дело из-за пожара на полиэфирном заводе
В Шахтах возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» из-за пожара на полиэфирном заводе. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.

Напомним, огонь вспыхнул 17 января в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек вспыхнул около 11:30. Пожар потушили через два часа на площади 360 квадратных метров. На месте работали 60 спасателей на 17 единицах спецтехники. В происшествии пострадало 10 человек. Шесть пострадавших госпитализированы: трое - с ожогами, еще три человека - с травмами различной степени тяжести. Остальные получили в травмпункте БСМП города.

- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, пострадавшие, представители предприятия, анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения требований техники безопасности и охраны труда, - сообщили в ведомстве.

Также по факту случившегося проверку проводит прокуратура Ростовской области
Фото: Ростов ру
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