В Шахтах возбудили уголовное дело из-за пожара на полиэфирном заводе

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В Шахтах возбудили уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда» из-за пожара на полиэфирном заводе. Об этом сообщили в СУ СК по Ростовской области.Напомним, огонь вспыхнул 17 января в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек вспыхнул около 11:30. Пожар потушили через два часа на площади 360 квадратных метров. На месте работали 60 спасателей на 17 единицах спецтехники. В происшествии пострадало 10 человек. Шесть пострадавших госпитализированы: трое - с ожогами, еще три человека - с травмами различной степени тяжести. Остальные получили в травмпункте БСМП города.- В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, допрашиваются очевидцы, пострадавшие, представители предприятия, анализируется документация, касающаяся вопросов соблюдения требований техники безопасности и охраны труда, - сообщили в ведомстве.Также по факту случившегося проверку проводит прокуратура Ростовской области