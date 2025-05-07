Двоих жителей Ростовской области подозревают в краже флага РФ в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге с фасада здания в Московском районе 1 мая украли флаг России. По данным портала NevaToday, подозревают двоих жителей Ростовской области и женщину из Башкортостана.6 мая полицейские задержали троих подозреваемых. Среди них 28-летний и 31-летний мужчины из Ростовской области, а также 32-летняя женщина из Башкортостана. На них завели уголовное дело по статье о грабеже.Только одному из задержанных — 28-летнему мужчине из Ростовской области — избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. У него уже есть судимости за кражи и грабежи. Других отпустили после допроса.