В центре Ростова запретили стоянку авто



На нескольких центральных улицах Ростова-на-Дону с 23 февраля ограничили парковку. Об этом сообщил городской Департамент автодорог и организации дорожного движения. Мера должна улучшить пропускную способность.



Стоянку запретили в дневное время, с 8:00 до 20:00 в следующих границах:



– на Лермонтовской от проспекта Соколова до проспекта Чехова;

– на Суворова, 54-56 на протяжении 50 метров по южной стороне (кроме машин со знаком «Инвалид»);

– на Университетском, 44 и 57 (восточная сторона);

– на Чехова от Большой Садовой до Социалистической (восточная сторона);

– на Приволжском от проспекта Сиверса до Малюгиной (восточная сторона);

– на Кривошлыковском от переулка Упорного до Коммунаров (восточная сторона);

– на улице Малиновского, 23/1–25 (западная сторона);

– на улице 31-я Линия, 4-6 (западная сторона);

– на Мильчакова, 1 (западная сторона);



Также в ведомстве сообщили, что на участке от Университетского, 42 до Суворова (восточная проезжая часть) организуют одностороннее движение.