В Ростове перекроют проход пешеходам по Большой Садовой из-за ремонта фасада

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В Ростове перекроют дорогу на Большой Садовой в районе площади Советов. Об этом горожан предупредили в департаменте автомобильных дорог.В связи с проведением ремонтных работ на фасаде здания Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Ростовской области ограничат движение для пешеходов.С 23 по 25 апреля с 8:00 до 17:00 перекроют проход по восточной стороне проспекта Соколова на участке от Большой Садовой до Социалистической. Также будет ограничено движение по улице Большой Садовой с южной стороны, рядом с домом № 98. Люди не смогут пройти и по улице Социалистической с северной стороны, от дома № 119 до проспекта Соколова.