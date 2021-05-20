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Движение транспорта ограничат в центре Ростова из-за велопарада

Движение транспорта ограничат в центре Ростова из-за велопарада
В центре Ростова-на-Дону 23 марта из-за велопарада перекроют несколько центральных улиц. Об этом сообщает городская администрация.

С 10 до 12 часов движение транспорта будет ограничено по маршруту: Театральная площадь – Большая Садовая – мостовой переход через Дон в створе Сиверса (Темерницкий мост) – Магистральная улица общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной – Левобережная, 61 – Левобережная – Ворошиловский мост – Ворошиловский – Большая Садовая – Театральная площадь.

Водителям следует заранее продумать пути объезда.

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