Движение транспорта ограничат в центре Ростова из-за велопарада
В центре Ростова-на-Дону 23 марта из-за велопарада перекроют несколько центральных улиц. Об этом сообщает городская администрация.
С 10 до 12 часов движение транспорта будет ограничено по маршруту: Театральная площадь – Большая Садовая – мостовой переход через Дон в створе Сиверса (Темерницкий мост) – Магистральная улица общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной – Левобережная, 61 – Левобережная – Ворошиловский мост – Ворошиловский – Большая Садовая – Театральная площадь.
Водителям следует заранее продумать пути объезда.