В центре Ростова ограничат движение из-за велопарада

Центр Ростова снова будет перекрыт из-за велопарада. Ограничения для движения транспорта ожидают донскую столицу 23 мая, сообщает мерия города.С 10 до 12 часов нельзя будет проехать от маршруту от Театральной площади, Большой Садовой до мостового перехода через реку Дон в створе проспекта Сиверса (Темерницкий мост),улицу Магистральную до Левобережной и через Ворошиловский мост и проспект Ворошиловский до Большой Садовой и снова к Театральной площади.Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробках.