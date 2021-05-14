В центре Ростова ограничат движение из-за велопарада
Центр Ростова снова будет перекрыт из-за велопарада. Ограничения для движения транспорта ожидают донскую столицу 23 мая, сообщает мерия города.
С 10 до 12 часов нельзя будет проехать от маршруту от Театральной площади, Большой Садовой до мостового перехода через реку Дон в створе проспекта Сиверса (Темерницкий мост),улицу Магистральную до Левобережной и через Ворошиловский мост и проспект Ворошиловский до Большой Садовой и снова к Театральной площади.
Автомобилистов просят заранее выбирать пути объезда, чтобы не стоять в пробках.