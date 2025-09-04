Движение поездов остановили из-за оцепления пригородного ж/д вокзала в Ростове

Фото: СКППК.

Движение электричек было приостановлено из-за эвакуации пассажиров с пригородного железнодорожного вокзала в Ростове. Днем 4 сентября экстренные службы оперативно прибыли на место и оцепили территорию вокзала, эвакуировав людей на безопасное расстояние.В результате этого инцидента электрички, следующие из Ростова, не отправились по расписанию и задерживаются. По информации СКППК, поезд № 6174 Ростов - Орловка-Кубанская не отправляется вовремя. Поезд № 6169 Ростов - Усть-Донецкая также не выехал из Ростова и задерживается. Поезд № 6088 Ростов - Таганрог задерживается из-за остановки в Ростове.В компании отмечают, что задержки пригородных поездов продолжают увеличиваться.