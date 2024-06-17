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В Ростовской области изменится график движения пригородных поездов. Информацию об этом сообщили в Северо-Кавказской пригородной пассажирской компании.С 22 июня по 29 сентября график движения поездов будет изменён.Поезд № 6176/6175, следующий по маршруту Ростов — Орловка-Кубанская, отправится по расписанию в 7:54. Остальные остановки будут пройдены согласно графику. На конечную станцию электричка прибудет в 9:16 вместо 9:36.Электричка № 6787 отправится со станции Орловка-Кубанская на 20 минут раньше, в 09:17. На остальных станциях поезд будет останавливаться с соответствующим опережением графика. Пассажиры прибудут на станцию Ейск в 10:52 вместо 11:35.Поезд № 6788 отправится из Ейска в 19:09. В 19:42 он прибудет на станцию Старощербиновская, в 20:20 — на Староминскую-Тимашевскую. На конечную станцию Орловка-Кубанская состав доберётся в 20:46.Пригородный поезд № 6188/6187 сообщением Орловка-Кубанская — Ростов отправится со станции в 20:51. В Батайск пассажиры прибудут в 21:45, а в донскую столицу поезд доедет в 22:03.