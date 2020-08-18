Ростовская область вошла в «светло-зеленую» зону по COVID-19

Ростовская область и еще 31 регион вошли в «светло-зеленую» зону по ковиду. Данные привел эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает «РИА Новости».Ученый сгруппировал субъекты РФ по цветам (зеленый, светло-зеленый, желтый и красный), которым соответствуют разные значения индекса заболеваемости – R.Ситуацию с коронавирусом в Ростовской области, а также в соседних Волгодонской области и Ставропольском крае Тавадян назвал «положительно-стабильной». Краснодарский край – пока в «желтой» зоне.«Красными» все еще остаются 12 регионов: Орловская, Мурманская, Самарская, Кемеровская, Кировская, Сахалинская, Курганская области, Удмуртия, Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Крым и Алтайский край.Напомним, по состоянию на 20 августа в Ростовской области коронавирусом болеют 2 200 жителей. Перенесли ковид более 13 тысяч дончан. Умер за весь период 301 человек.