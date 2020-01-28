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Дождливую погоду прогнозируют в Ростове в первые выходные февраля

Дождливую погоду прогнозируют в Ростове в первые выходные февраля
Выходные в Ростове-на-Дону будут тёплыми и дождливыми. По информации гидрометцентра, температура поднимется до +9 градусов.

В субботу, 1 февраля, весь день прогнозируют дождь. Днём и вечером температура будет от +4 до +5 градусов. Ветер западный и юго-западный, силой около 5 метров в секунду.

На следующий день станет намного теплее. Столбики термометров поднимутся до +8 градусов днём и до +9 — вечером. Целые сутки будет лить дождь, поднимется ветер до 7 метров в секунду.

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