Дождливую погоду прогнозируют в Ростове в первые выходные февраля



Выходные в Ростове-на-Дону будут тёплыми и дождливыми. По информации гидрометцентра, температура поднимется до +9 градусов.



В субботу, 1 февраля, весь день прогнозируют дождь. Днём и вечером температура будет от +4 до +5 градусов. Ветер западный и юго-западный, силой около 5 метров в секунду.



На следующий день станет намного теплее. Столбики термометров поднимутся до +8 градусов днём и до +9 — вечером. Целые сутки будет лить дождь, поднимется ветер до 7 метров в секунду.