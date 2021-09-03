На границе донского региона с Украиной заметили движение грузовиков

В Ростовской области на границе с Украиной заметили грузовики и минивэны. Такие данные содержатся в еженедельном отчёте миссии ОБСЕ.Согласно опубликованным данным, в обоих пунктах пропуска замечено снижение количества грузовиков, пересекающих границу (797 по сравнению с 803 на предыдущей отчетной неделе): 432 - в пункте пропуска Гуково, 365 - в пункте пропуска Донецк, 415 из этих грузовиков пересекли границу Российской Федерации, 382 - границу Украины.Большинство транспортных средств были с украинскими номерами или же номерами ЛНР / ДНР. Несколько машин были с номерами Белоруссии и Литвы.Напомним, наблюдатели ОБСЕ находятся в двух пограничных пунктах пропуска в Ростовской области – в Донецке и Гуково. Всего работают 22 постоянных международных сотрудника. Они фиксируют любое пересечение границы со стороны России на Украину и в обратном направлении.