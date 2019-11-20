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На ремонт 10-километрового участка трассы в Ростовской области потратят более 214 млн рублей

На ремонт 10-километрового участка трассы в Ростовской области потратят более 214 млн рублей
В Ростовской области планируется отремонтировать региональную трассу хутор Кременский - хутор Почтовый - хутор Нижнекалинов. Дорога проходит через Константиновский район.

Администрация района в настоящее время ищет подрядчика, который выполнит работы. На ремонт планируется выделить более 214 млн рублей.

Соответствующая заявка опубликована на сайте госзакупок. Согласно техническому заданию планируется отремонтировать участок дороги длиной 9,8834 километра. На трассе уложат новое покрытие, а также нанесут разметку, установят сигнальные столбики и дорожные знаки со светоотражающими элементами. На обочине появится остановочный павильон.

Подрядчика выберут 25 ноября. По условиям контракта выполнить все работы он должен в течение года с момента заключения договора.

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