На дорожную разметку в Ростове потратят почти 5 млн рублей

Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который нанесет дорожную разметку на автодороги города. Информация об этом появилась 4 сентября на сайте госзакупок.Подрядчику необходимо выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети Ростова. Цвет разметки должен быть белым, светло-серым или желтым, она должна быть нанесена краской, термопластиком и холодным пластиком, а толщина разметки должна быть не менее 1,5 миллиметра. При этом желтое покрытие разметки должно быть нескользящим.Нанесение дорожной разметки обойдется бюджету города в 4 миллиона 900 тысяч рублей. Все оборудование, материалы и изделия, используемые при проведении работ, должны иметь необходимые документы.Помимо нанесения разметки, подрядчик должен будет выполнить входной лабораторный контроль качества материалов, а также проверить качество выполняемых работ на всех этапах. Разметка должна будет прослужить как минимум год со дня подписания акта приемки выполненных работ.Имя подрядчика станет известно 15 сентября после проведения аукциона.