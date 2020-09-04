На дорожную разметку в Ростове потратят почти 5 млн рублей
Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который нанесет дорожную разметку на автодороги города. Информация об этом появилась 4 сентября на сайте госзакупок.
Подрядчику необходимо выполнить работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети Ростова. Цвет разметки должен быть белым, светло-серым или желтым, она должна быть нанесена краской, термопластиком и холодным пластиком, а толщина разметки должна быть не менее 1,5 миллиметра. При этом желтое покрытие разметки должно быть нескользящим.
Нанесение дорожной разметки обойдется бюджету города в 4 миллиона 900 тысяч рублей. Все оборудование, материалы и изделия, используемые при проведении работ, должны иметь необходимые документы.
Помимо нанесения разметки, подрядчик должен будет выполнить входной лабораторный контроль качества материалов, а также проверить качество выполняемых работ на всех этапах. Разметка должна будет прослужить как минимум год со дня подписания акта приемки выполненных работ.
Имя подрядчика станет известно 15 сентября после проведения аукциона.