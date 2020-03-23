Донские производители свинины за неделю подняли цену на 15%



В Ростовской области за последнюю неделю отпускная цена на свинину выросла на 15%. Об этом сообщили на заседании региональной комиссии по вопросам развития торговой деятельности.



По данным на 24 марта, отпускная цена свинины составила 140 рублей за килограмм. Ещё в начале года килограмм продукта стоил 125 руб./кг. Таким образом, рост составил 15%. Резкий скачок зафиксирован на прошедшей неделе. Добавим, что 95% свинины завозится в область и бьётся одним предприятием.



- Этот вопрос на сегодняшний день актуален для наших боен и переработчиков, потому что долгосрочные договоры с сетями не позволяют быстро корректировать цену в рознице. То есть потребитель пока не видит изменения стоимости, но перерабатывающие предприятия уже обеспокоены складывающейся ситуацией, - пояснила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ольга Миронова.



В то же время с начала года практически не поменялась цена на говядину: быки – 285 руб./кг, коровы – 240 руб./кг. Практически прежней осталась и цена на птицу – 107 руб./кг. На 3% с начала года подняли отпускную цену производители сливочного масла – 470 руб./кг.



Отпускная цена молока 3,2% жирности составила 43 руб./кг. С начала года цена почти не изменилась. Яйцо, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло в цене на 14,7%. Его стоимость составила в марте 2020 года 46 руб. 80 коп. за десяток.



Растительное рафинированное масло с начала года подорожало на 3,8%. По словам Ольги Мироновой, на стоимость повлияли общая конъюнктура и повышение закупочной цены на семечку. При этом произошедший рост считается в пределах нормы.



По сравнению с прошлым годом снизились отпускные цены на овощи. Так, на сегодняшний день цена на картофель составляет 14 руб./кг, это на 14% ниже прошлогодней. Морковь производители отпускают по 13 руб./кг, что также почти на 14% ниже 2019 года, капуста - 10 руб./кг. Понижение составило 20%. Стоимость лука и яблок осталась на уровне прошлого года – 11 руб./кг. и 50 руб./кг соответственно.



Хлеб с начала года подорожал на 1,7%. В настоящее время в рознице его цена зафиксирована на уровне 42 руб. 46 коп. за килограмм. При этом, мука выросла в цене на 5% - 18 руб. 54 коп. за килограмм.