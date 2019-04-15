За неделю снова подорожали овощи в Ростовской области



За семь дней на Дону снова выросла цена на овощи и фрукты. Об изменении цен на основные товары минимальной продуктовой корзины с 8 по 15 апреля рассказали специалисты ростовстата.



Уже второй месяц по увеличению стоимости за неделю лидирует капуста белокочанная, ее цена выросла на 5,6% и составляет почти 55 рублей за килограмм. На 3 % и сейчас выросла морковь. За килограмм придется отдать не меньше 32 рублей. Замыкает тройку репчатый лук. Он подорожал почти на 2% и сейчас стоит примерно 5 рублей за килограмм.



Снизилась цена на картофель - 0,8%. Сейчас килограмм стоит в среднем 26 рублей. На 0,4% подешевели яйца. За десяток придется выложить 62 рубля. Сахар также подешевел на 0,3%. Килограмм стоит примерно 42 рубля.



С прежней ценой остались колбаса, рис шлифованный и сметана.