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За неделю снова подорожали овощи в Ростовской области

За неделю снова подорожали овощи в Ростовской области
За семь дней на Дону снова выросла цена на овощи и фрукты. Об изменении цен на основные товары минимальной продуктовой корзины с 8 по 15 апреля рассказали специалисты ростовстата.

Уже второй месяц по увеличению стоимости за неделю лидирует капуста белокочанная, ее цена выросла на 5,6% и составляет почти 55 рублей за килограмм. На 3 % и сейчас выросла морковь. За килограмм придется отдать не меньше 32 рублей. Замыкает тройку репчатый лук. Он подорожал почти на 2% и сейчас стоит примерно 5 рублей за килограмм.

Снизилась цена на картофель - 0,8%. Сейчас килограмм стоит в среднем 26 рублей. На 0,4% подешевели яйца. За десяток придется выложить 62 рубля. Сахар также подешевел на 0,3%. Килограмм стоит примерно 42 рубля.

С прежней ценой остались колбаса, рис шлифованный и сметана.

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