Донские парламентарии расширили меры социальной поддержки многодетных семей

Фото: ЗС РО.

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области расширили меры соцподдержки многодетных семей. Соответствующие изменения в областной закон парламентарии приняли в ходе заседания 23 ноября.На Дону действует закон, позволяющий получить региональный материнский капитал малообеспеченным многодетным семьям. Деньги перечисляются напрямую образовательной организации и только в счет оплаты оказываемых ею услуг. Однако их нельзя было потратить на подготовку детей к школе.— Значительные материальные трудности многодетные семьи могут испытывать при подготовке детей к учебному году. Приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей составляет весомую долю расходов семейного бюджета, — отметил председатель ЗСРО Александр Ищенко. — Поэтому сейчас поправками мы даем возможность многодетной семье в образовательных целях получать денежные средства регионального материнского капитала в виде денежной выплаты.Принятые изменения позволят получить теперь часть регионального маткапитала в виде выплат на подготовку детей к школе или получение дополнительного образования. Например, приобрести спортивный инвентарь, музыкальный инструмент и другое.Ежегодно на эти цели жителям Ростовской области, при 15 тысяч рублей. Если в семье несколько школьников, то средства предоставят на каждого из них. Сумма будет индексироваться каждый год в зависимости от прогнозируемого уровня инфляции.