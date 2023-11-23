Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Донские парламентарии расширили меры социальной поддержки многодетных семей

Донские парламентарии расширили меры социальной поддержки многодетных семей
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области расширили меры соцподдержки многодетных семей. Соответствующие изменения в областной закон парламентарии приняли в ходе заседания 23 ноября.

На Дону действует закон, позволяющий получить региональный материнский капитал малообеспеченным многодетным семьям. Деньги перечисляются напрямую образовательной организации и только в счет оплаты оказываемых ею услуг. Однако их нельзя было потратить на подготовку детей к школе.

— Значительные материальные трудности многодетные семьи могут испытывать при подготовке детей к учебному году. Приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей составляет весомую долю расходов семейного бюджета, — отметил председатель ЗСРО Александр Ищенко. — Поэтому сейчас поправками мы даем возможность многодетной семье в образовательных целях получать денежные средства регионального материнского капитала в виде денежной выплаты.

Принятые изменения позволят получить теперь часть регионального маткапитала в виде выплат на подготовку детей к школе или получение дополнительного образования. Например, приобрести спортивный инвентарь, музыкальный инструмент и другое.

Ежегодно на эти цели жителям Ростовской области, при 15 тысяч рублей. Если в семье несколько школьников, то средства предоставят на каждого из них. Сумма будет индексироваться каждый год в зависимости от прогнозируемого уровня инфляции.
Фото: ЗС РО.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.