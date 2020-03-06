Донские депутаты одобрили поправки в Конституцию России





Депутаты Законодательного собрания Ростовской области проголосовали за внесение поправок в Конституцию России. Для обсуждения Федерального закона «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» 12 марта было собрано внеочередное заседание донского парламента.



Предлагаемые поправки можно разделить на несколько блоков. Первый и наиболее важный из них, так называемый социальный, непосредственно касается всех граждан России. Он вводит положение о размере минимальной оплаты труда, которая должна быть не меньше прожиточного минимума и гарантирует ежегодную индексацию пенсий.



Другие изменения касаются приоритета российского права над международным, запрета на отчуждение федеральных территорий, защиты и сохранения национальной культуры и языка. Отдельные поправки посвящены заботе о детях.

- Это простые и понятные всем вещи, которые дают каждому жителю страны социальные гарантии, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Сегодня никто из депутатов, по сути, не высказался против. Эти конституционные новации являются объединяющим стержнем для самых разных политических сил. Уверен, что поправки будут поддержаны абсолютным большинством жителей нашей страны.



Теперь парламентариям предстоит большая разъяснительная работа среди населения. По словам спикера Заксобрания, она начнётся уже на следующей неделе. Депутаты всех уровней на встречах с избирателями будут разъяснять суть поправок, которые планируется внести в Конституцию.



Добавим, что после того, как поправки одобрят в регионах, их рассмотрит Конституционный суд. В случае отсутствия противоречий каким-либо нормам документ будет направлен на подпись президенту. Затем выбор предстоит сделать россиянам. Дата голосования назначена на среду, 22 апреля. Этот день планируется сделать выходным.