Андрей Турчак: Главное решение по поправкам в Конституцию примут люди на всенародном голосовании





Работа над поправками в Конституцию завершена. Финальный текст утвержден в Совете Федерации, закончено голосование в Законодательных собраниях почти по всей стране. Впереди – всенародное голосование. Именно гражданам страны принадлежит главное, решающее слово в этом вопросе, заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.



Он напомнил, что президент России Владимир Путин принимал самое активное участие в работе над поправками на разных этапах. «Свой вклад внесла и «Единая Россия» - и на уровне рабочей группы, и в регионах, и в Госдуме», - сказал Турчак.



Он отметил, что предложенные поправки носят, прежде всего, социальный характер. «Много предложений, направленных на повышение качества жизни людей. Пожалуй, впервые в нашей стране социальные гарантии прописываются в основном законе с такой детальной точностью. Другой блок фиксирует наши достижения последних десятилетий в части суверенитета и независимости. Третий вносит значимые изменения в баланс властей», - пояснил секретарь Генсовета партии.



Турчак подчеркнул, что это по-настоящему глобальные изменения для всей страны. «И мнение людей, голос избирателей в этом вопросе - абсолютный приоритет. Все решится 22 апреля, и решать будут люди», - заключил он.







Президент России Владимир Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию. За принятие документа в третьем, окончательном, чтении 11 марта проголосовали депутаты Госдумы. В этот же день документ одобрил Совет Федерации. 22 апреля состоится общероссийское голосование, на котором граждане России примут окончательное решение по поправкам в основной закон страны.



Большинство поправок касается социальной сферы. В частности, дети становятся важнейшим приоритетом государственной политики, и правительство наделяется полномочиями по поддержке, укреплению и защите семьи, сохранению традиционных семейных ценностей. Закрепляется понятие брака как союза мужчины и женщины.



Также поправки в Конституцию регламентируют положение об уважении к труду граждан и обеспечении защиты их прав. Гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума.



Поправки в Конституцию расшифровывают понятие «социальное государство» и гарантируют индексацию пенсий не реже одного раза в год. Индексироваться будут и другие социальные выплаты и льготы. Отдельно документ предпишет оказывать адресную социальную помощь – поддержку от государства должны получать те, кто действительно в ней нуждается. Кроме того, основной закон фактически закрепляет право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи вне зависимости от места проживания.



Всего проект закона о поправке в Конституцию включает предложения по изменению 22 ее глав.



Поправки в Конституцию обсуждались сегодня на собрании фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области.

«Впервые со дня принятия в 1993 году Конституции России президентом нашей страны предлагаются столь масштабные, столь важные изменения, - отметил в своем выступлении секретарь регионального отделения «Единой России», член Генсовета партии, председатель Законодательного собрания Александр Ищенко. - Очевидно, что для государства в приоритете должны быть права и свободы граждан, поэтому не случайно одним из важнейших блоков поправок в Конституцию являются поправки о социальных правах граждан, о том, что касается или может коснуться каждого из нас. Это единые на всей территории Российской Федерации гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, это основы функционирования пенсионной системы и пенсионного обеспечения, системы социальной поддержки граждан. Их основная цель – повышение качества и уровня жизни граждан, обеспечение достойной жизни.







Не остались без внимания вопросы поддержки семьи и ее ценностей, всесторонней защиты детей, развития здравоохранения, культуры, патриотизма, почтения памяти защитников Отечества, защиты исторической правды.



Важнейшие поправки касаются суверенитета страны, единства системы публичной власти, полномочий и гарантий местного самоуправления».



Александр Ищенко также обратил внимание депутатов на то, что в период между принятием Закона о поправке к Конституции и проведением общероссийского голосования 22 апреля депутатам Законодательного собрания необходимо принять участие в информировании жителей Ростовской области о содержании предложенных изменений в Конституцию и привлечении граждан к участию в голосовании.



По итогам обсуждения и с учетом значимости предложенных президентом поправок членами фракции «Единая Россия» было принято решение рекомендовать Законодательному собранию Ростовской области одобрить закон о поправке к Конституции РФ. На внеочередном заседании донского парламента депутаты приняли постановление Законодательного собрания Ростовской области об одобрении Федерального закона о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».