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Донские археологи при раскопках нашли могильник с умершей во время родов женщиной

Донские археологи при раскопках нашли могильник с умершей во время родов женщиной
С начала августа на небольшом острове в хуторе Задонье в Азовском районе проводятся археологические раскопки. Здесь на месте нынешнего Азова был золотоордынский город Азак, а позже – крепость Петра I. Об уникальной находке донских археологов сообщил портал Donday.

С августа по октябрь было открыто три могильника с 36 захоронениями, среди которых – интересные находки времен Золотой Орды и XVIII века. Например, в одном из могильников XVIII века нашли парное погребение, где люди были захоронены, лежа друг на друге лицом к лицу.

Одно из открытий стало поразительным: в захоронении была женщина, умершая при родах. Ребёнок застрял в её тазовых костях и тоже погиб. Удивительно, но его решили не доставать, а похоронить вместе с матерью: верхняя часть ребёнка осталась внутри её тела, а нижняя уже вышла наружу.

По словам археологов, это первый в Ростовской области случай обнаружения при раскопках подобного погребения.
Фото: Дмитрий Зенюк.
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