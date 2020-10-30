Археологи из Азова рассказали о найденных при раскопках каменных бусах 14 века

Наверняка, у жительниц золотоордынского Азака было много украшений из различных материалов. Об этом свидетельствуют находки археологов при раскопках погребений древнего Азака. Специалисты из Азовского музея-заповедника рассказали о найденных при раскопках каменных бусах.Среди каменных бус самыми модными в 14 веке были украшения из сердолика. Обыденной формой бус была, конечно, круглая. Однако во время Золотой Орды появилась еще одна, петрапепцоидная.По словам заведующего отделом археологии музея Андрея Масловского, именно петрапепцоидная форма была популярной у жительниц древнего Азака 14 века. Потому что среди погребального инвентаря, сердоликовые бусы - это первое по частоте категория находок.