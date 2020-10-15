Дончанин, убивший жену из ревности, получил восемь лет «строгача»

Аксайский районный суд Ростовской области приговорил Г. Горбуненко к восьми годам колонии строгого режима за смерть жены. Мужчина из ревности забил возлюбленную веником.Трагедия случилась в начале февраля 2020 года. Горбуненко перебрал с алкоголем, стал чинить очередные разборки. Когда жена в разгар конфликта призналась, что действительно встречалась с любовником даже в стенах их квартиры, мужчина схватил веник и начал избивать ее.Муж не остановился, даже когда женщина упала на пол. В ход пошли кулаки и ноги. В общей сложности он нанес ей около 41 удара. Кроме многочисленных ссадин и кровоподтеков, женщина получила разрыв слизистой рта, перелом носа, открытый перелом нижней челюсти, множественные переломы ребер, травму груди и кровоизлияние в голову. В один момент супруга перестала подавать признаки жизни, и Горбуненко, осознав, что переборщил, стал звонить родственникам, а не в «скорую». Пока те спешили на помощь, избитая до бессознательного состояния женщина истекала кровью на полу.Она скончалась до приезда медиков от закрытой черепно-мозговой травмы, лицевой травмы с переломами носовых костей и нижней челюсти и отека мозга.Арестованный Горбуненко дал явку с повинной и полностью признал свою вину. Спустя некоторое время суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.